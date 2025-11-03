Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:15 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഒ​രു മ​രീ​ചി​ക​യോ...?

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഒ​രു മ​രീ​ചി​ക​യോ...?
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വീ​ണ്ടു​മൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ലി​യൊ​രു സ​മൂ​ഹം പു​റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ലും മി​ക​ച്ച പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍.

    എ​ന്നാ​ല്‍, രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ കേ​വ​ല കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​ര്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യം ഒ​രു മ​രീ​ചി​ക​യാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രേ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വോ​ട്ട് പ്രോ​ക്സി വോ​ട്ട് വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ദാ​ന അ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​ര്‍ക്കാ​റ്‍ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം. ഇ​തി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​റു​മാ​ണ് മു​ന്‍കൈ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പോ​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    2010ല്‍ ​പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ത്വം നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നോ തൊ​ഴി​ലി​നോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നോ ആ​യി വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ അ​യാ​ളു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടി​ലെ അ​ഡ്ര​സ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ലം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​സം​ബ്ലി/​പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ (Electoral Roll) പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ വ​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​സ്തു​ത വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ഭൗ​തി​ക​സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ത് പോ​ലെ എം​ബ​സി സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

