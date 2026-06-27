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    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 5:59 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 5:59 PM IST

    ബഹ്‌റൈന് നേരെ വീണ്ടും ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

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    സമാധാന കരാർ നിലനിൽക്കെയാണ് ആക്രമണ ശ്രമം
    ബഹ്‌റൈന് നേരെ വീണ്ടും ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
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    ​മനാമ: ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ ബഹ്‌റൈൻ്റെ അതിർത്തി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇതെന്നും, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാണ് ഈ ആക്രമണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    അപായ സൈറണുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സേന അതീവ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ്. ​യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രം വഴി മേഖലയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ഇരുവിഭാഗവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കെയാണ് ഇപ്പൊഴുണ്ടായ ഇറാൻ്റെ ഈ നീക്കം.

    സംഭവത്തെ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളും അപലപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ ഈ ആക്രമണത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Strongly CondemnsBahrainMinistry of Foreign Affairsiran drone attack
    News Summary - Iran's drone attack attempt against Bahrain again; Ministry of Foreign Affairs strongly condemns
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