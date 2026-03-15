ബഹ്റൈനിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ; വിജയകരമായി തടഞ്ഞ് പ്രതിരോധ സേന

ബഹ്റൈനിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ; വിജയകരമായി തടഞ്ഞ് പ്രതിരോധ സേനtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സുപ്രധാന കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണനീക്കം ബഹ്റൈൻ സുരക്ഷ സേന പരാജയപ്പെടുത്തി. നാഷനൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ബഹ്റൈന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന കേന്ദ്രത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ആക്രമണം ശ്രമം നടന്നത്. സുരക്ഷ ഏജൻസികളുടെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ഈ നീക്കം തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്താനും തകർക്കാനും സാധിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും അപകടത്തിലാക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളോ സുരക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളോ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
