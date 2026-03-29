Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 March 2026 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 9:32 AM IST

    ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 20 മിസൈലുകളും 23 ഡ്രോണുകളും തകർത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ആകെ 174 മിസൈലുകളും 385 ഡ്രോണുകളും ബഹ്‌റൈൻ സൈന്യം വിജയകരമായി തകർത്തിട്ടുണ്ട്
    ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 20 മിസൈലുകളും 23 ഡ്രോണുകളും തകർത്തു
    cancel

    മനാമ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന 20 മിസൈലുകളും 23 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധ സേന തകർത്തതായി നാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്‍റർ അറിയിച്ചു. ബഹ്‌റൈൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്‌സ് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തടഞ്ഞത്. ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇതുവരെ ആകെ 174 മിസൈലുകളും 385 ഡ്രോണുകളും ബഹ്‌റൈൻ സൈന്യം വിജയകരമായി തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം തുടങ്ങി ഒരു മാസ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബഹ്റൈനെതിരെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ് ഇറാൻ.

    ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രാജ്യത്തെ ലക്ഷ‍്യമാക്കി നിരവധി ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ ബഹ്‌റൈൻ സൈന്യം പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും സൈനികരുടെ പോരാട്ടവീര്യവും ജാഗ്രതയുമാണ് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്നതെന്നും ബി.ഡി.എഫ് വ്യക്തമാക്കി.

    ജനവാസ മേഖലകളെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിന്‍റെയും ലംഘനമാണെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും ബി.ഡി.എഫ് ജനറൽ കമാൻഡ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dronesmissilesdestroyedIran attack
    News Summary - Iran attack; 20 missiles and 23 drones destroyed in 24 hours
    Similar News
    Next Story
    X