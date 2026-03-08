Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇറാൻ ആക്രമണം; ജുഫൈറിലെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 March 2026 4:49 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 4:49 PM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണം; ജുഫൈറിലെ തകർന്ന വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പരിഹാരം കാണും
    ഇറാൻ ആക്രമണം; ജുഫൈറിലെ തകർന്ന വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ജുഫൈറിലെ തകർന്ന വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജനറൽ ശൈഖ് റാശിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ

    മനാമ: ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്ന ജുഫൈറിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബഹ്‌റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജനറൽ ശൈഖ് റാശിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ സന്ദർശിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഇത്തരം വിവേചനരഹിതമായ ആക്രമണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സമാധാനത്തിലും സഹവർത്തിത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ബഹ്‌റൈൻ ജനതയുടെ സുരക്ഷക്കാണ് രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സമാധാനത്തിന്‍റെ പാതയിൽ രാജ്യം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    വീടുകൾക്ക് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ പരിഹരിക്കാൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ ഉത്തരവിട്ടതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും സർക്കാർ നൽകുന്ന മാനുഷികമായ പരിഗണനയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സിവിൽ ഡിഫൻസ്, നാഷണൽ ആംബുലൻസ്, ട്രാഫിക് വിഭാഗം എന്നിവരെയും മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

    സംഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും അവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ മന്ത്രി കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ആക്രമണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും, ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ ഈ ആക്രമണത്തിലെ പങ്കാളികളാണെന്നും അവർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Iran attackBahraingulf news bahrain
    News Summary - Iran attack: Interior Minister visits damaged homes in Juffair
    Similar News
    Next Story
    X