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    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 1:09 PM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണം: ബഹ്‌റൈനിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ; 11 വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്ക്

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    ഇറാൻ ആക്രമണം: ബഹ്‌റൈനിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ; 11 വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്ക്
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    അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് തകർന്ന വീടുകൾ

    ​മനാമ: ബഹ്‌റൈനുനേരെയുണ്ടായ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടം. ആകാശത്തുവെച്ച് ഡ്രോണുകൾ തകർത്തതിനെത്തുടർന്ന് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചാണ് ഹമദ് ടൗൺ, മനാമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്.

    ​ആക്രമണത്തിൽ 11 വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു. കുട്ടിയെ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ​അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണതിനെത്തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ചു. സിവിൽ ഡിഫൻസും നാഷണൽ ആംബുലൻസ് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    ഇന്ന് രാവിലെ 5.30ഓടെയാണ് രാജ്യത്തിന് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

    2 തീയണയ്ക്കുന്ന സിവിൽഡിഫൻസ്


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    TAGS:Iran attackBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Iran attack: Damage to homes and vehicles in Bahrain; 11-year-old girl injured
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