Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:07 PM IST

    പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ക്ഷ​ണം; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ല് കി​യോ​സ്കു​ക​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം

    പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ക്ഷ​ണം; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ല് കി​യോ​സ്കു​ക​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ വാ​സ്തു​ശി​ൽ​പി​ക​ളെ​യും ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് (ബി.​എ.​സി.​എ). ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ പ​വി​ഴ​മു​ത്ത് വ്യാ​പാ​ര പൈ​തൃ​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    യു​നെ​സ്‌​കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ൽ സ​മ​കാ​ലി​ക ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ '​ഓ​പ​ൺ കോ​ൾ' പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യും യു​നെ​സ്‌​കോ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചും നൂ​ത​ന​വും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രോ​ട് ബി.​എ.​സി.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ല് കി​യോ​സ്കു​ക​ളാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്ന് ബു ​മാ​ഹി​ർ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് വാ​ട്ട​ർ സ്പോ​ർ​ട്സി​നും ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് ബൂ​ത്താ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള മൂ​ന്നെ​ണ്ണം പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ൽ ദാ​ന, അ​ൽ ജി​വാ​ൻ, അ​ൽ ഖ്മാ​ഷ് പൊ​തു​ച​ത്വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ, പാ​നീ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    ഓ​രോ കി​യോ​സ്കി​ന്റെ​യും അ​ട​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ നാ​ല് ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. ഒ​രു ഇ​ട​ത്ത​രം കോ​ഫി മെ​ഷീ​ൻ, റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ർ, കൗ​ണ്ട​ർ, കാ​ഷ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. കൂ​ടാ​തെ, നാ​ല് മേ​ശ​ക​ളും ക​സേ​ര​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര തു​റ​ന്ന സ്ഥ​ല​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ്, ശ​രി​യാ​യ വെ​ന്റി​ലേ​ഷ​ൻ, സൈ​നേ​ജ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന വി​ൻ​ഡോ എ​ന്നി​വ​യും കി​യോ​സ്കി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​വ​ണം ഇ​വ. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യോ ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്നോ ഡി​സൈ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യോ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഡി​സൈ​നി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, പോ​ർ​ട്ട്ഫോ​ളി​യോ, സൈ​റ്റ് പ്ലാ​നു​ക​ൾ, ഡ്രോ​യി​ങ്ങു​ക​ൾ, മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ത്രി​ഡി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 300 വാ​ക്കു​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു പ്ലാ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ബി.​എ.​സി.​എ​യി​ലെ ഒ​രു ജൂ​റി ആ​യി​രി​ക്കും എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക.

    ഒ​രു വി​ജ​യി​യെ​യും ര​ണ്ട് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പു​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് രാ​ത്രി 11.59 ആ​ണ്. മ​ത്സ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ pearlingpath@culture.gov.bh എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    TAGS:Bahrain Newskiosksgulf news malayalam
    News Summary - Invitation to design kiosks along the Paling Path; Four kiosks are required to meet the needs of visitors
