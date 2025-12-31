Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:00 PM IST

    60 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്; ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക്ക് എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും വ​ൻ പി​ഴ​യും

    മ​റ്റ് മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കും ശി​ക്ഷ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 60 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ദീ​നാ​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക്ക് എ​ട്ട് വ​ർ​ഷം 1,05,000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. മ​നാ​മ​യി​ലെ ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടേ​താ​ണ് പ്ര​സ്തു​ത വി​ധി. കൂ​ടാ​തെ, ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച 60 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റോ അ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക​യോ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കേ​സി​ലെ കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ​ക്കും ര​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഓ​രോ വ​ർ​ഷം വീ​തം ത​ട​വും 5,000 ദീ​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ ച​മ​ച്ച് 388ഓ​ളം വ്യാ​ജ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ബി​സി​ന​സ് ഡീ​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു​കാ​ണി​ച്ച് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വ്യാ​ജ വാ​ണി​ജ്യ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ച പ​ണം ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ​ക​മാ​റ്റു​ക​യും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ രീ​തി.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​തും നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തും വ്യാ​ജ ചെ​ക്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    TAGS:court orderInvestment fraudBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Investment fraud of 6 million dinars
