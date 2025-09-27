Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Sept 2025 9:53 AM IST
    27 Sept 2025 9:53 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​നം; രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യം കാ​ണു​ന്ന​താ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    വി​ദേ​ശ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ​യി​ലെ ഇ.​ഡി.​ബി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യം കാ​ണു​ന്ന​താ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡ് (ഇ.​ഡി.​ബി) ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സ​ന​പ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ക്തി പ​ക​രു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ച​ത് ടീം ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ​യി​ലെ ഇ.​ഡി.​ബി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തെ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ, ഏ​ക​ദേ​ശം 1.52 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ.​ഡി.​ബി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ച​താ​യി സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​യും ഇ.​ഡി.​ബി സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ നൂ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ലി ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് 75 പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 43 ശ​ത​മാ​നം പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും 57 ശ​ത​മാ​നം നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ്.ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്കാ​ണ് ഈ ​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ങ്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ ധ​ന​കാ​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യം, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ധാ​ന വി​ഹി​തം നേ​ടി. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 4300ല​ധി​കം പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ.​ഡി.​ബി കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ബോ​ർ​ഡ് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

