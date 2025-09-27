Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:49 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗം കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്നു; ഗു​ണം പ​ല​ർ​ക്കും കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ

    പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം പ​ഴ​യ വൈ-​ഫൈ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ
    ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗം കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്നു; ഗു​ണം പ​ല​ർ​ക്കും കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗം മി​ക​ച്ച നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും അ​തി​ന്‍റെ ‍യ​ഥാ​ർ​ഥ ഗു​ണം പ​ല​ർ​ക്കും കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ റൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഈ ​വേ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന ത​ട​സ്സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഫൈ​ബ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി അ​പ്‌​ലോ​ഡ് വേ​ഗ​വും വ​ള​രെ വേ​ഗ​മേ​റി​യ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡു​ക​ളും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​രു പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഈ​യി​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഊ​ക് ല ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്.

    2024 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ 86 എം.​ബി.​പി.​എ​സ് ആ​യി​രു​ന്ന വേ​ഗം 2025 മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ 130.74 എം.​ബി.​പി.​എ​സ് ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഫൈ​ബ​ർ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​റി. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് വേ​ഗം ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. 20.7 എം.​ബി.​പി.​എ​സി​ൽ നി​ന്ന് 58.9 എം.​ബി.​പി.​എ​സ് ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ദി​ക്കൊ​പ്പ​മെ​ത്തി.2024 മു​ത​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്ഥി​ര​മാ​യ ബ്രോ​ഡ്‌​ബാ​ൻ​ഡ് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും നി​ല​വി​ലെ വേ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ​ല ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം വീ​ട്ടി​ലെ പ​ഴ​യ വൈ-​ഫൈ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ-​ഫൈ 4, വൈ-​ഫൈ 5 പോ​ലു​ള്ള പ​ഴ​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ‍‍യ​ഥാ​ർ​ഥ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വൈ-​ഫൈ 6 ലേ​ക്ക് മാ​റി​യാ​ൽ വൈ​ഫൈ 4 നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് വേ​ഗം 10 മ​ട​ങ്ങ് വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഊ​ക് ല​യു​ടെ വേ​ഗ​പ​രി​ശോ​ധ​ന അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വൈ-​ഫൈ 4 റൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് 45.65 എം.​ബി.​പി.​എ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ഈ ​പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഐ.​എ​സ്.​പി​ക​ൾ വൈ-​ഫൈ 6ന് ​അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ റൂ​ട്ട​റു​ക​ളും മെ​ഷ് വൈ-​ഫൈ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വീ​ടു​ക​ളി​ലും ബി​സി​ന​സു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

