Madhyamam
    Bahrain
    15 Sept 2025 8:36 AM IST
    15 Sept 2025 8:36 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം; ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ
    Real Estate Regulatory Authority
    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഇ​സ്സാം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖ​ല​ഫ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. സു​താ​ര്യ​ത​യും മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് 2025ലെ ​നാ​ലാ​മ​ത്തെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഇ​സ്സാം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖ​ല​ഫി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​പ​ണി​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

