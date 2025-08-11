Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:46 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​നം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ യു​വ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വി​പ​ണി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​നം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ യു​വ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വി​പ​ണി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​നം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​പു​ല​മാ​യ ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12നാ​ണ് യു​വ​ജ​ന​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 'സു​സ്ഥി​ര ഭാ​വി​ക്കാ​യി യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 2025ലെ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, യൂ​ത്ത് സി​റ്റി 2030 പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 14ാമ​ത് പ​തി​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വി​പ​ണി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് ഫോ​ർ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​പ​ണി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ​വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഈ ​സം​രം​ഭം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കൃ​ഷി​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി​സു​സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ തൈ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യൊ​രു പ​ദ്ധ​തി​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, വീ​ട്ടു​തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

