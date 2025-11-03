Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:48 AM IST
    date_range 3 Nov 2025 10:56 AM IST

    എ​ക്സ​ല​ന്റ് തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ കോ​ച്ചു​ക​ൾ

    എ​ക്സ​ല​ന്റ് തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ സ്റ്റുഡിയോ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ കോ​ച്ചു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം
    എ​ക്സ​ല​ന്റ് തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ കോ​ച്ചു​ക​ൾ
    മ​നാ​മ: ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ ഹ​ർ​ജീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്, രാ​ജ്ൻ സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ദ്‌​ലി​യ​യി​ലെ എ​ക്സ​ല​ന്റ് തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ സ്റ്റു​ഡി​യോ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. യു​വ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം നേ​രം ഇ​വ​ർ സം​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​ത് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    ഇ​ന്ത്യ​യെ ലോ​ക മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച കോ​ച്ചു​മാ​രാ​ണ് ഹ​ർ​ജീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങും രാ​ജ്ൻ സി​ങ്ങും. ഇ​ന്ത്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, യു.​എ​സ്, യു.​കെ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, യ​മ​ൻ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മു​പ്പ​തി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​ക്സ​ല​ന്റ് തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ​യി​ലെ യു​വ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ച്ചു​മാ​ർ ക​ണ്ട​റി​യു​ക​യും, അ​വ​രു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ​ര​മാ​യ മി​ക​വി​നും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വി​ല​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ ഒ​രു ആ​യോ​ധ​ന ക​ല എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കോ​ച്ച് രാ​ജ്ൻ സി​ങ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മു​ൻ​കോ​പ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ത​ന്റെ ദേ​ഷ്യ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നും ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കാ​നും തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ എ​ങ്ങ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​നി​ക്ക​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധം, ക്ഷ​മ, അ​ഭി​നി​വേ​ശം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ശ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കോ​ച്ച് ഹ​ർ​ജീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​വെ​ന്ന് കോ​ച്ച് ഹ​ർ​ജീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ര​ണ്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​പ​ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​ര​ത്തി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും എ​ക്സ​ല​ന്റ് തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ യൂ​സ​ഫ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ക​മാ​ൽ മു​ഹി​യി​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

