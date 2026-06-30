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    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 1:02 PM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര സി.എസ്.ആർ എക്സലൻസ് അവാർഡ്; ഗോൾഡ് പ്രൈസ് തിളക്കവുമായി എസ്‌.ടി.സി ബഹ്‌റൈൻ

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    അന്താരാഷ്ട്ര സി.എസ്.ആർ എക്സലൻസ് അവാർഡ്; ഗോൾഡ് പ്രൈസ് തിളക്കവുമായി എസ്‌.ടി.സി ബഹ്‌റൈൻ
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    മനാമ: നവീകരണത്തിനും മാനവ ശാക്തീകരണത്തിനും സാമൂഹിക വികസനത്തിനും നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകളെ മാനിച്ച്, 2026-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര സി.എസ്.ആർ എക്സലൻസ് അവാർഡിൽ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് സ്വന്തമാക്കി എസ്‌.ടി.സി ബഹ്‌റൈൻ. സുസ്ഥിരമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വളർച്ചയിൽ കമ്പനി വഹിച്ച നിർണ്ണായക പങ്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ ആഗോള അംഗീകാരം.

    തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കും സംരംഭകർക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും വളരാനും വിജയിക്കാനും ആവശ്യമായ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ എസ്‌.ടി.സി പുലർത്തുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത്. കമ്പനിക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല, ബഹ്‌റൈനിലെ സംരംഭകത്വ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും എസ്‌.ടി.സി വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും പുതുതലമുറ സംരംഭകർക്കും ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, വ്യവസായ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വിജ്ഞാന അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ബഹ്‌റൈന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് കമ്പനി വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. സുസ്ഥിരമായ മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്ന് എസ്‌.ടി.സി ബഹ്‌റൈൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:newsGulf NewsBahrain News
    News Summary - International CSR Excellence Award; STC Bahrain shines with Gold Prize
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