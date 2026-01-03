Begin typing your search above and press return to search.
    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ർ​ബി​ട്രേ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക്; നി​യ​മ​ത്തി​ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പെ​ർ​മ​ന​ന്റ് കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ആ​ർ​ബി​ട്രേ​ഷ​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ട​ൻ ഒ​പ്പി​ടും.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും. ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന് ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ, കോ​ട​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഓ​ഫി​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ൽ​കും. കോ​ട​തി​യു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​ർ​ബി​ട്രേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, സാ​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഈ ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് എ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. എ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​യി​രി​ക്കും. കോ​ട​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​റു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

