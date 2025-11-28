Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:39 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വും ക​ൾ​ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വും ക​ൾ​ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലും
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​യ ഡി.​സി ബു​ക്സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ബി.​കെ.​എ​സ്-​ഡി.​സി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വും ക​ൾ​ച​റ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ലും ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഏ​ഴോ​ളം മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദി​വ​സേ​ന 7.30ന് ​ക​ൾ​ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ന്യ​രാ​ജ്യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ആ​ർ​ദ്ര​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഡാ​ൻ​സ് ഡ്രാ​മ, മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ദി​വ​സേ​ന സ്പോ​ട് ക്വി​സും ന​ട​ക്കും.

    പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മാ​ജം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ട് ആ​ൻ​ഡ് പെ​യി​ന്റി​ങ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ഷ്‌​ലി കു​ര്യ​ൻ മ​ഞ്ഞി​ല ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും ജോ​യ് പോ​ളി, സ​വി​ത സു​ധി​ർ, സി​ൻ​ഷാ വി​തേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും 150 ൽ​പ​രം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ, മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ 14 ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക​മേ​ള. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 39215128/ 39370929/ 34688624.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - International Book Festival and Cultural Carnival
    Similar News
    Next Story
    X