ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. ഡേവിസ് മങ്ങാടിയൻ ഗുദൈബിയ ആസ്റ്റർ ക്ലിനിക്കിൽ

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. ഡേവിസ് മങ്ങാടിയൻ ഗുദൈബിയ ആസ്റ്റർ ക്ലിനിക്കിൽtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്ത് മുൻനിരയിലുള്ള ആസ്റ്റർ ഹെൽത്ത്കെയറിന്റെ ഗുദൈബിയയിലെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. ഡേവിസ് മങ്ങാടിയൻ (എം.ബി.ബി.എസ്,എം.ഡി) ചുമതലയേറ്റു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സൗജന്യ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനും ഒരുക്കി ക്ലിനിക്ക്.
ഒക്ടോബർ 31 വരെയാണ് ഈ സൗജന്യ പരിശോധനാ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുക. ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ബി.എം.ഐ, ക്രിയാറ്റിനിൻ (കിഡ്നി പരിശോധന), ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ, എസ്.ജി.പി.ടി (കരൾ പരിശോധന) തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് സൗജന്യ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി വൗച്ചറിന്റെ പ്രിന്റഡ് കോപ്പി ക്ലിനിക്കിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി 17711811 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
Want the complete newspaper?
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register