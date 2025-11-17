Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് വോളിബാൾ ടൂർണമെന്‍റിൽ ഇന്‍റർലോക്ക്-ബി ചാമ്പ്യൻമാർ

    ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് വോളിബാൾ ടൂർണമെന്‍റിൽ ഇന്‍റർലോക്ക്-ബി ചാമ്പ്യൻമാർ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വോ​ളി​ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 'ഇ​ൻ​റ​ർ​ലോ​ക്ക് -ബി' ​ടീം 'അ​ൽ റീ​ഫ് വോ​ളി ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സി​നെ'​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 11 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കാ​യി​ക​മി​ക​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ഇ​ൻ​റ​ർ​ലോ​ക്ക്-​ബി ടീ​മി​നും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യ അ​ൽ റീ​ഫ് വോ​ളി ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സി​നും ട്രോ​ഫി​യും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച ബ്ലോ​ക്ക​ർ സ്വ​സ്തി​ക് (ഇ​ൻ​റ​ർ​ലോ​ക്ക്), മി​ക​ച്ച സ്പൈ​ക്ക​ർ ജു​നൈ​ദ് പി. (​അ​ൽ റീ​ഫ്), മി​ക​ച്ച സെ​റ്റ​ർ അ​മ​ൽ​രാ​ജ് (ഇ​ൻ​റ​ർ​ലോ​ക്ക്), മി​ക​ച്ച ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ രാ​ജു പാ​ണ്ഡു (ഇ​ൻ​റ​ർ​ലോ​ക്ക്) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

