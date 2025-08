ബഹ്റൈൻ ഉരുകുന്നു; വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവും അനുഭവപ്പെടും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ വേനൽ കാലത്തെ ഏറ്റവും കനത്ത ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവും അനുഭവപ്പെടും. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസം ഏറ്റവും ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ മാസമായാണ് പൊതുവേ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഗതാഗത, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്‍റെ അറിയിപ്പനുസരിച്ച് കനത്ത ചൂട് ഈ ആഴ്ച അവസാനവും തുടർന്നേക്കാം എന്നാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പകലും രാത്രിയും ചൂടും ഈർപ്പവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. പകൽ താപനില 43 ഡിഗ്രിക്കും 45 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും. ഉയർന്ന ഈർപ്പം കാരണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ 50 ഡിഗ്രിക്ക് സമാനമായ താപനിലയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിലുടനീളം കാലാവസ്ഥ ചൂടുള്ളതും ഹ്യുമിഡിറ്റി നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. മണിക്കൂറിൽ 5 മുതൽ 10 നോട്ടുകൾ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഇത് കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് മാറി, മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 15 നോട്ടുകൾ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാം. കടലിലെ തിരമാലകൾ 1 മുതൽ 3 അടി വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടുമ്പോൾ പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ താപനിലയും വർധിക്കുന്നതാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഈ കടുത്ത ചൂടിന് കാരണം. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അനുസരിച്ച്, താമസക്കാർ പകൽ 11 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും, കടുത്ത ചൂടിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. Show Full Article

News Summary -

intense heat and high humidity to be experienced in the coming days bahrain