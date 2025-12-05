Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 1:41 PM IST

    കടങ്ങൾ തീർക്കാതെ രാജ്യം വിടുന്നവർക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ നിർദേശം

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    കടങ്ങൾ തീർക്കാതെ രാജ്യം വിടുന്നവർക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ നിർദേശം
    മ​നാ​മ: ക​ട​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​തെ രാ​ജ്യം വി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ടാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, സി.​ആ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ, ഫ്ല​ക്‌​സി വി​സ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച ക​ട​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​തെ രാ​ജ്യം വി​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, സ്‌​ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് വ​ക്താ​വാ​യ ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​ന​കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കാ​തെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും രാ​ജ്യം​വി​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി എം.​പി​മാ​ർ പ്ര​മേ​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ട​ക്കാ​ർ രാ​ജ്യം വി​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് അ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    വാ​ട​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക, ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​വു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫീ​സു​ക​ൾ, പി​ഴ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ തീ​ർ​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത്. ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നേ​ടു​ന്ന​തും ഫ്ലെ​ക്‌​സി വി​സ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ യാ​ത്രാ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തും ചി​ല​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​ഴു​തു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​രാ​ർ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി വെ​ച്ച​വ​രെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മി​ല്ലാ​തെ രാ​ജ്യം വി​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട്, അ​വ​സാ​ന​മാ​യി രാ​ജ്യം വി​ടു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ക​ട​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​പ​ണി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും ഫ്ലെ​ക്‌​സി വി​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​മേ​യം, യോ​ഗം പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​രി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ട​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

