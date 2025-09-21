Begin typing your search above and press return to search.
    21 Sept 2025 10:02 AM IST
    21 Sept 2025 10:02 AM IST

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ളി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    പു​തി‍യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്
    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ളി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ളി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പു​തി‍യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ 12 കേ​സു​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മു​റി​വു​ക​ൾ, ശ​ക്ത​മാ​യ ര​ക്ത​സ്രാ​വം, ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ, ബോ​ധ​ക്ഷ​യം, ഒ​ടി​വു​ക​ൾ, ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ഴു​ക, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പൊ​ള്ള​ൽ, സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് പ്ര​സ​വം, സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​ര​ണം, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​ല​ർ​ജി, അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​നം തേ​ട​ണം.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ടീം ​വേ​ണം

    ഓ​രോ സ്കൂ​ളും പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ്, ടീ​ച്ചി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണം. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ‘സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​സി​ഡ​ന്റ്’ ഫോം ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​വ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​ക​ണം.ആം​ബു​ല​ൻ​സ് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പ​രി​ക്കേ​റ്റ വ്യ​ക്തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് അ​നു​ഗ​മി​ക്ക​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​ണം.

    സ്കൂളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ കാലതാമസം കൂടാതെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക.

    രക്ഷിതാക്കളെ വിവരമറിയിക്കുക.

    പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക.

    പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ എത്തുന്നതുവരെ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുക.

    വിദ്യാർഥിയുടെ ആരോഗ്യചരിത്രം പരിശോധിക്കുക.

    സഹായം എത്തുന്നത് വരെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

