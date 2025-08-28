Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    inspection
    അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ, വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ നി​ര​വ​ധി വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

