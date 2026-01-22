Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:00 AM IST

    വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ; ഒ​രു യു​വാ​വി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ

    വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ; ഒ​രു യു​വാ​വി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ദീ​പ​ക് എ​ന്ന യു​വാ​വി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ വ്യാ​ജ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ഷിം​ജി​ത മു​സ്ത​ഫ​യെ ഒ​ടു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി ഇ​വ​ർ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു നി​ര​പ​രാ​ധി മ​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രാ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഒ​ളി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ ന​ട​പ​ടി ക്രൂ​ര​മാ​ണ്. തെ​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ആ ​തെ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    ​സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. അ​മ്മ​യാ​യും ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യും പെ​ങ്ങ​ളാ​യും മ​ക​ളാ​യും അ​വ​രെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ​യും നി​യ​മ​ത്തെ​യും കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ച​തി​ക്കു​ന്ന ‘ഷിം​ജി​ത​മാ​രെ’ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം.

    ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ന്യ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം​ത​ന്നെ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ലൈ​ക്കി​നും റീ​ച്ചി​നും വേ​ണ്ടി സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ നോ​ക്കാ​തെ ഒ​രാ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക്രൂ​ര​ത​യും ത​ട​യ​പ്പെ​ട​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ഒ​രാ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ കു​റ്റ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ കാ​ണ​ണം.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദീ​പ​ക്കി​ന്‌ നീ​തി​ക്കാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച, ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ചു​രു​ക്കം ചി​ല ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​ല എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും എം.​പി​മാ​രും എ​വി​ടെ​യാ​ണ്?

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി ശ​മ്പ​ള​വും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ​റ്റി ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​മ​യ​ല്ലേ? അ​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​തു​വി​ട​ത്തി​ൽ വ​ര​ൽ ബാ​ധ്യ​ത​യ​ല്ലേ?

    ദീ​പ​ക്കി​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ടി​ട്ടും, ഒ​രു നി​ര​പ​രാ​ധി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യം അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ ​ക​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ളി​ച്ചോ​ട്ട​മ​ല്ലേ? വോ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. നി​യ​മം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ക​ണം. പ്ര​തി​യു​ടെ ക്രൂ​ര​ത​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കി നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം. ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട നീ​തി​പീ​ഠം ത​ക്ക ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ട്ടെ... ദീ​പ​ക്കി​ന് നീ​തി ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ.

