Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:17 AM IST

    റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രിക്ക്; യു​വ​തി​ക്ക് 8,000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രിക്ക്; യു​വ​തി​ക്ക് 8,000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ശാ​രീ​രി​ക വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത യു​വ​തി​ക്ക് 8,000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഡ്രൈ​വ​റും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഈ ​തു​ക ന​ൽ​ക​ണം.

    ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക​ക്കു​പു​റ​മെ, സി​വി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത തീ​യ​തി മു​ത​ൽ തു​ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ കൂ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യോ​ട് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. യു​വ​തി​ക്ക് 6,000 ദീ​നാ​റും മ​റ്റൊ​രു പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 1,500 ദീ​നാ​റും പ​ലി​ശ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ദോ​സേ​രി വ​ഴി ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റം നേ​ര​ത്തെ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും അ​തി​നെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ ​വി​ധി അ​ന്തി​മ​മാ​യ​തും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള പി​ഴ​വി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വാ​യി കോ​ട​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:InjuredgulfnewsBahrainyoung womandinarsRoad Accident
