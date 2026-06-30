ഇഞ്ചാസ് ബഹ്റൈൻ യങ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് മത്സരം; സ്ട്രാത്ത്ക്ലൈഡ് ബഹ്റൈൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച വിജയംtext_fields
മനാമ: ഇഞ്ചാസ് ബഹ്റൈൻ സംഘടിപ്പിച്ച 2026-ലെ യങ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനലിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രാത്ത്ക്ലൈഡ് ബഹ്റൈൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചരിത്രപരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. നൂതന ആശയങ്ങൾക്കും സംരംഭകത്വത്തിനും നേതൃപാടവത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഈ വിജയം മാറി.
സർവകലാശാലയുടെ ‘സീറോയിൽ’ എന്ന സ്റ്റുഡന്റ് കമ്പനി മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമായ ‘കമ്പനി ഓഫ് ദ ഇയർ’ സ്വന്തമാക്കി. സീറോയിലിന് പുറമെ സർവകലാശാലയിലെ ഹ്വാന എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംരംഭവും മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ വരെ എത്തി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. വ്യക്തിഗത നേട്ടമായി, സർവകലാശാലയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് ഖവാജ്കിക്ക് ഇത്തവണത്തെ ‘എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻ റൈസിങ് സി.ഇ.ഒ’ അവാർഡും ലഭിച്ചു.
യുവ സംരംഭകർക്കിടയിലെ മികച്ച നേതൃപാടവത്തെയും കാഴ്ചപ്പാടിനെയും അംഗീകരിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ നേട്ടത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രാത്ത്ക്ലൈഡ് ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ സ്കോട്ട് മക്ഗ്രെഗർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സംരംഭകത്വ മനോഭാവവും നേതൃത്വഗുണവും വളർത്തുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് സർവകലാശാലയുടെ ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സർവകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്: www.strath.ac.uk/studywithus/bahrain
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