    Bahrain
    date_range 21 Aug 2025 9:44 AM IST
    അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു; ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    മ​നാ​മ: സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഒ​രു ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി.ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി​യ വി​ധി ശ​രി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഈ ​ന​ട​പ​ടി. 200 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഫോ​ൺ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    യു​വ​തി അ​ശ്ലീ​ല പോ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ം ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നുള്ള ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Influencer jailed for one year and fined for spreading pornographic videos
