ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ മനാമ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ മനാമ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് (ഐ.വൈ.സി.സി) ബഹ്റൈൻ മനാമ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം മനാമയിലെ ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ്സ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളും അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
മനാമ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ജസീൽ പറമ്പത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചി കളത്തൂരേത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും ഭരണരംഗത്തും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വഹിച്ച പങ്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്നും അവരുടെ ഭരണകാലത്തെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും നേതൃത്വവും ഇന്നും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ പ്രസക്തമാണെന്നും അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അനസ് റഹിം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം, ഭരണനേതൃത്വം, രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ച ചെയ്തു.
ഷെമിലി പി. ജോൺ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വനിതാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കുള്ള സ്ഥാനവും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തെ അവരുടെ സംഭാവനകളും അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ അജ്മൽ ചാലിൽ, ബേസിൽ നെല്ലിമറ്റം എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ അവർ വഹിച്ച പങ്കും അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി.
ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറി സലിം അബുതാലിബ്, ദേശീയ ട്രഷറർ ഷഫീക് സൈഫുദീൻ എന്നിവരും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും പൊതുജീവിതത്തിലെ സംഭാവനകളും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
മനാമ ഏരിയ സെക്രട്ടറി റോഷൻ ആന്റണി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ജസീൽ പറമ്പത്ത് അധ്യക്ഷപ്രസംഗം നടത്തി. ഏരിയ ട്രഷറർ ഫിജാസ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ഇത്തരം അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സഹായകരമാകുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.