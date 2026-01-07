Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:21 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ പ്ര​തി​ദി​ന സ​ർ​വി​സ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ പ്ര​തി​ദി​ന സ​ർ​വി​സ്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് പു​തി​യ പ്ര​തി​ദി​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ദി​ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലേ​ക്കും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​ക്കും. 2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 വ​രെ​യു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം, കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം രാ​ത്രി 10.25ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പി​റ്റേ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ച 5.35ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തും. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പി​റ്റേ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ച 2.50ന് ​ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തും വി​ധ​മാ​ണ് സ​മ​യ​ക്ര​മം. രാ​ത്രി​കാ​ല യാ​ത്ര​യാ​യ​തി​നാ​ൽ പി​റ്റേ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ച​ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​കും.

    കൊ​ച്ചി, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റ് വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ​ത​ന്നെ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഈ ​പു​തി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ലി​യ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:KochiHyderabadIndiGoBahrain News
    News Summary - IndiGo's daily service from Bahrain to Kochi and Hyderabad
