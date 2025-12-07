Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാ​മ്പ​ത്തി​ക...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 7:52 AM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്
    cancel
    camera_alt

    വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, നി​ല​വി​ലു​ള്ള 29 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ (പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും 1950ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള​വ) ല​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നാ​ല് പു​തി​യ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വേ​ത​നം, വ്യ​വ​സാ​യി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ-​ആ​രോ​ഗ്യം-​ജോ​ലി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ.

    പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ല് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ക. 2015ൽ ​ഏ​ക​ദേ​ശം 19% തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ര​ക്ഷ 2025ഓ​ടെ 64 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​ത് ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടും. ഈ ​ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ൾ, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​സം​ഘ​ടി​ത, ഗി​ഗ്, കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ തൊ​ഴി​ൽ ഗ​വേ​ർ​ണ​ൻ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ല​ളി​ത​മാ​യ, ആ​ധു​നി​ക തൊ​ഴി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​കോ​ഡു​ക​ൾ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, നൈ​പു​ണ്യ​വി​ക​സ​നം, വ്യ​വ​സാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കും.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ഡ​യ​റ​ക്റ്റ് ബെ​നി​ഫി​റ്റ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ (ഡി.​ബി.​ടി) സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗം ലേ​ബ​ർ​കോ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    'ദേ​ശീ​യ ഒ.​എ​സ്.​എ​ച്ച് ബോ​ർ​ഡ്' സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷാ നി​ല​വാ​രം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 'ഈ​സ് ഓ​ഫ് ഡൂ​യി​ങ് ബി​സി​ന​സ്' മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ ക​ൾ​ക്ക് (സൂ​ക്ഷ്മ, ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ) എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വ​ള​രാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ വേ​ത​നം, അ​ന്ത​സ്സ്, സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ‘സ​ബ്കാ സാ​ഥ്, സ​ബ്കാ വി​കാ​സ്’ (എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പം, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വി​ക​സ​നം) എ​ന്ന ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടും. ഇ​ത്, 2047ഓ​ടെ 'വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​തം' എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യി​ലും സം​രം​ഭ​ക​നി​ലും എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി) ല​ളി​ത​മാ​ക്കി, അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് 5% ഉം ​ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​വ​ക്ക് 18% ഉം ​നി​കു​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ദ്വി​ത​ല ഘ​ട​ന​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഫ​യ​ലി​ങ് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​ണ്. പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണ്.)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:economic systemgulfnewsBahrainlabor code
    News Summary - India's new labor code addresses economic system
    Similar News
    Next Story
    X