Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Oct 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 11:58 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മെ​ഡ​ൽ കു​റാ​ഷി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മെ​ഡ​ൽ കു​റാ​ഷി​ൽ
    ഖു​ഷി മെ​ഡ​ലു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ കു​റാ​ഷ് ഗു​സ്തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ദ്യ മെ​ഡ​ൽ. 15 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ ഖു​ഷി​യാ​ണ് കു​റാ​ഷ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ 70 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഖു​ഷി മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ബൈ ​ല​ഭി​ച്ചാ​ണ് ഖു​ഷി സെ​മി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന്റെ ദു​ർ​ദോ​ണ ട​ർ​സു​നോ​വ​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ ഖു​ഷി​ക്ക് പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​രു​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഖു​ഷി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മെ​ഡ​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത് ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന്റെ ദു​ർ​ദോ​ണ ട​ർ​സു​നോ​വ​യാ​ണ്.

