Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:18 PM IST

    ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ’ 25ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ’ 25ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

      ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​നുമാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കെ.​സി.​എ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ) കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ’ അ​തി​ന്റെ 25ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടാം വാ​രം മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ വാ​രം വ​രെ തു​ട​രും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി സി​മി ലി​യോ​യെ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഒ​രു വ​നി​ത നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എം. തോ​മ​സ്, ജോ​യ​ൽ ജോ​സ് (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​ർ), പ്രെ​റ്റി റോ​യ്, സി​മി അ​ശോ​ക് (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ന്മാ​ർ), ലി​യോ ജോ​സ​ഫ് (എ​ക്സ് ഒ​ഫീ​ഷ്യോ) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജോ​ബി ജോ​ർ​ജ്, നി​ക്സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ണ്ണി അ​യി​രൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി 15 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​വി​ധ ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി, സേ​വി മാ​ത്തു​ണ്ണി, അ​രു​ൾ​ദാ​സ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​രു ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30നാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ്രാ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ഞ്ച് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഞ്ച് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 180 വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി ടീം ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക്ക് 12 വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ല്ലാ ടീം ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഓ​രോ മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ത്തി​നും കെ.​സി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ദീ​നാ​റും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ്. ഡാ​ൻ​സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​സി.​എ. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് ദീ​നാ​റും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നാ​ല് ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് ഫീ​സ്. ടീം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​സി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ച് ദീ​നാ​റും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 10 ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് ഫീ​സ്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ലാ​തി​ല​കം, ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, നാ​ട്യ ര​ത്ന, സം​ഗീ​ത​ര​ത്ന തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    മി​ക​ച്ച നൃ​ത്ത, സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കെ.​സി.​എ ഓ​ഫി​സി​ലും www.kcabahrain.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു: സി​മി ലി​യോ: 36268208, കെ.​എം. തോ​മ​സ്: 39867041, ജോ​യ​ൽ ജോ​സ്: 36077033.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsregistrationBahrain NewsLatest News
    News Summary - 'Indian Talent Scan' enters its 25th year; Registration begins
    Similar News
    Next Story
    X