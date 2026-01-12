Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക സു​താ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക സു​താ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​കു​ന്ന ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്കി വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ടി കി​ട്ടാ​ക്ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു വേ​ണം ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്.

    സ​മീ​പ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ള​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​ര​വ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​നം എ​ത്ര ടി​ക്ക​റ്റ് അ​ടി​ച്ചു എ​ത്ര വി​റ്റു ബാ​ക്കി എ​ത്ര ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് എ​ങ്കി​ലും സൂ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഏ​തൊ​രു സ​മ​യ​ത്തും ഇ​വ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    മു​ൻ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ പ​റ​യ​ട്ടെ. പ​ന്തീ​രാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​നം ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 60,000 ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ടും. അ​താ​യ​ത്, പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന പാ​രി​തോ​ഷി​കം ന​ൽ​കി​യ​തി​നു ശേ​ഷം ഒ​രു ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​രു​മാ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യാ​ൽ അ​ത്ര​യും തു​ക​ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്ക​ണം. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് തു​ക സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ആ​യി ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. (ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ഉ​ള്ള വ​രു​മാ​ന​വും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ കൂ​ടി​യു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാം. എ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം എ​ന്തി​നെ​ല്ലാം ഇ​ള​വ് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് പ്ര​ത്യേ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണം.)

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പാ​രി​തോ​ഷി​കം കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​രി​പാ​ടി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യി വി​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​വും വാ​ണി​ജ്യ സ്റ്റോ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വാ​ട​ക​യും കൊ​ണ്ട് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ മ​റ്റു ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ണം.

    എ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സേ​വ​ന വേ​ത​നം കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നും സ്കൂ​ളി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ​ല്ലോ.

