ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി അർബുദ രോഗികൾക്ക് മുടി ദാനം നൽകി

ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി അർബുദ രോഗികൾക്ക് മുടി ദാനം നൽകിtext_fields
മനാമ: അർബുദ രോഗികൾക്ക് വിഗ് നിർമിക്കാൻ മുടി ദാനം നൽകി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി അദിതി അമൽജിത്ത്. ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്കുവേണ്ടി വിഗ് നിർമിക്കുന്ന സലൂണിലാണ് മുടി നൽകിയത്. ബഹ്റൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി അമൽജിത്തിന്റെയും ശിൽപ അമൽജിത്തിന്റെയും മകളായ അദിതി തന്റെ എട്ടാം പിറന്നാൾ ഇത്തരമൊരു പുണ്യകർമത്തിലൂടെ വേറിട്ട അനുഭവമാക്കുകയായിരുന്നു.
ചുരുങ്ങിയത് 21 സെന്റീ മീറ്റർ നീളത്തിൽ മുടി മുറിച്ചെടുത്ത് ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നൽകാൻ താൽപര്യം ഉള്ളവർക്ക് കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ (33750999 ) ബന്ധപ്പെടാം. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മുടി നഷ്ടമാകുന്ന കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള അർബുദ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായാണ് വിഗ് നൽകുന്നത്.
