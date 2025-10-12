Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 12 Oct 2025 11:29 AM IST
    date_range 12 Oct 2025 11:29 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം: സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം: സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് ഉദ്‍ലാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് ദീ​പം തെ​ളി​ച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, അം​ഗം ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണിത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 7,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സാ​ഹി​ത്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ 2000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ക​ലോ​ത്സ​വം തു​ട​രും. അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. 1800ല​ധി​കം ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

