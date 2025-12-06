Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:49 AM IST

    ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് കി​രീ​ടം

    ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് കി​രീ​ടം
    ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം. അ​ൽ ന​ജ്മ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്കൂ​ളി​നെ 27 റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (ഐ.​എ​സ്‌.​ബി) പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ഴു​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 16 സ്കൂ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​നെ​തി​രാ​യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഐ​എ​സ്‌​ബി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ടീം ​എ കി​രീ​ടം നേ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ടീം ​ബി ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ടീം ​എ (ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്)- 1. ജാ​ൻ​സി ടി.​എം - ഗ്രേ​ഡ് 12 (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), 2. പാ​ർ​വ​തി സ​ലീ​ഷ് - ഗ്രേ​ഡ് 7 (വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), 3. ഫൈ​ഹ അ​ബ്ദു​ൾ ഹ​ക്കിം- ഗ്രേ​ഡ് 8 (വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ), 4. വ​ഫി​യ അ​ഞ്ജും - ഗ്രേ​ഡ് 12, 5. ജു​വ​ൽ മ​രി​യ - ഗ്രേ​ഡ് 8, 6. മ​ൻ​കി​ര​ത് കൗ​ർ - ഗ്രേ​ഡ് 8, 7. ഷാ​സി​ന ഷ​റ​ഫു - ഗ്രേ​ഡ് 12, 8.ആ​രാ​ധ്യ ര​മേ​ശ​ൻ - ഗ്രേ​ഡ് 6

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ടീം ​ബി- 1.കൗ​ശി​ക സു​ഭാ​ഷ് - ഗ്രേ​ഡ് 12 (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), 2.ആ​രാ​ധ്യ വാം​ഖ​ഡെ -ഗ്രേ​ഡ് 8 (വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), 3. ഏ​ഞ്ച​ൽ അ​ൽ​ഫെ​ഷ് -ഗ്രേ​ഡ് 8, 4.ഗാ​യ​ത്രി ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ-​ഗ്രേ​ഡ് 12, 5. രു​ദ്ര ക​ക്കാ​ട്-​ഗ്രേ​ഡ് 12, 6.പ്ര​ത്യ​ശ്രീ - ഗ്രേ​ഡ് 12, 7.ധ​ന്യ അ​രു​ൺ​വേ​ൽ - ഗ്രേ​ഡ് 6 (വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ), 8. ദി​യ ജെ​യ്‌​സ​ൺ - ഗ്രേ​ഡ് 12

    സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ശ്രീ​ധ​ർ ശി​വ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നും ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജു​മാ​യ വി​ജ​യ​ൻ​നാ​യ​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:ICCindian schoolBahrain
    News Summary - Indian School wins ICC Cryo Cricket Grand Final
