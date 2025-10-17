Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ത​രം​ഗ് 2025: ആ​ര്യ​ഭ​ട്ട, സി.​വി. രാ​മ​ൻ ഹൗ​സു​ക​ൾ മു​ന്നേ​റു​ന്നു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ത​രം​ഗ് 2025: ആ​ര്യ​ഭ​ട്ട, സി.​വി. രാ​മ​ൻ ഹൗ​സു​ക​ൾ മു​ന്നേ​റു​ന്നു
     ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ത​രം​ഗ് 2025 യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​മാ​യ ത​രം​ഗ് 2025ൽ ​ആ​ര്യ​ഭ​ട്ട ഹൗ​സും സി.​വി. രാ​മ​ൻ ഹൗ​സും മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ആ​ര്യ​ഭ​ട്ട 875 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​മ്പോ​ൾ 868 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി സി.​വി. രാ​മ​ൻ ഹൗ​സ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലെ​ത്തി. 859 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ജെ.​സി. ബോ​സ് ഹൗ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, 828 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി വി​ക്രം സാ​രാ​ഭാ​യ് ഹൗ​സ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് (ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച) സ​മാ​പി​ക്കും.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ലാ​ര​ത്ന, ക​ലാ​ശ്രീ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, ഹൗ​സ് സ്റ്റാ​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ, 1800ല​ധി​കം ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്കൂ​ൾ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ അ​ത​ത് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഇ​വ​ന്റ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ ന​ൽ​കും. യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ജേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

