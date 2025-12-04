Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:44 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി. 12-14 പ്രാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ധ്രു​വി പാ​ണി​ഗ്രാ​ഹി​യാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും നേ​ടി​യ​ത്. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 9-11 പ്രാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ലെ ജെ​ഫ് ജോ​ർ​ജ് റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യി. സ്‌​കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​നും ചെ​സ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജു​മാ​യ സൈ​ക​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ശ്രീ​ധ​ർ ശി​വ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​നെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Chess ChampionshipBahrain NewsIndian School Student
    News Summary - Indian school student wins gold in chess championship
    Similar News
    Next Story
    X