Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:32 AM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥി ഫർഹാൻ റോട്ടാക്സ് മാക്സ് ചലഞ്ചിന്

    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥി ഫർഹാൻ റോട്ടാക്സ് മാക്സ് ചലഞ്ചിന്
    ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ ഷ​ഫീ​ൽ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ ഷ​ഫീ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റോ​ട്ടാ​ക്സ് മാ​ക്സ് ച​ല​ഞ്ച് 2025 (ബി.​ആ​ർ.​എം.​സി) സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. 14 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്‌ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ട്ടി​ങ് ടീ​മാ​യ നോ​ർ​ത്ത്സ്റ്റാ​ർ റേ​സിം​ഗി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ക​യാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ൻ. മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ സ്ഥി​ര​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം, അ​ച്ച​ട​ക്കം, അ​ഭി​നി​വേ​ശം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മോ​ട്ടോ​ർ​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് രം​ഗ​ത്ത് വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ കാ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ്‌ ഫ​ർ​ഹാ​ന്റെ മോ​ട്ടോ​ർ​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സി​നോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഷ​ഫീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ​യും ഷ​റീ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ​യും നാ​ല് മ​ക്ക​ളി​ൽ മൂ​ത്ത​വ​നാ​യ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ട്ടിം​ഗ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു കാ​ർ​ട്ടിം​ഗ് സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തെ ട്രാ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വം. കാ​ർ​ട്ടിം​ഗ് അ​സ​സ്‌​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും ഫ​ർ​ഹാ​ന്‌ നോ​ർ​ത്ത്സ്റ്റാ​ർ റേ​സിം​ഗ് ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ്വ​ന്തം കാ​ർ​ട്ട്, റേ​സിം​ഗ് ലൈ​സ​ൻ​സ്, പ​രി​ശീ​ല​ന ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന റോ​ട്ടാ​ക്സ് മാ​ക്സ് ച​ല​ഞ്ച് സീ​സ​ണി​നാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ, മ​ത്സ​ര റേ​സിം​ഗി​ൽ ത​ന്റെ യാ​ത്ര നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പും പി​ന്തു​ണ​യും ഫ​ർ​ഹാ​ൻ തേ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    ത​ന്റെ അ​വ​സാ​ന സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം റേ​സി​ലെ പ​ത്താം സ്ഥാ​നം നേ​ടി - പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു യു​വ റേ​സ​റി​ന് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണ്. 2025-2026 സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ​ർ​ഹാ​ന്റെ പി​താ​വ് ഷ​ഫീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ഐ​ടി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ (അ​മേ​ഡി​യ​സ്) ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. മാ​താ​വ് ഷ​റീ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​നാ​ൻ, സ​ൽ​മാ​ൻ, അ​ദ്‌​നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്.

    ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റേ​സിം​ഗ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ന്റെ സ്വ​പ്ന​മെ​ന്ന് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, പ്രൊ​ജ​ക്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അം​ഗം മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യാ​സ് ഉ​ല്ല, മ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഫ​ർ​ഹാ​ന്റെ നേ​ട്ട​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:indian schoolstudentchallenge
    News Summary - Indian School student Farhan takes on Rotax Max Challenge
