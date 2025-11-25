Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:22 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​; ജെ.​സി ബോ​സ് ഹൗ​സി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​; ജെ.​സി ബോ​സ് ഹൗ​സി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്
    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നിന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ 372 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ജെ.​സി ബോ​സ് ഹൗ​സ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് നേ​ടി. 357 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി സി.​വി.​ആ​ർ ഹൗ​സും വി.​എ​സ്‌.​ബി ഹൗ​സും റ​ണ്ണ​ർ​അ​പ്പ് ആ​യി. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജു​സ​ർ രൂ​പ​വാ​ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, ബോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്ജ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, ജി. ​സ​തീ​ഷ്, പ്രി​യ ലാ​ജി, പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി മേ​ധാ​വി ശ്രീ​ധ​ർ ശി​വ സാ​മി​അ​യ്യ വാ​ർ​ഷി​ക സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ളി​മ്പി​ക് ദീ​പ​ശി​ഖ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് തെ​ളി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് സ്കൂ​ൾ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജൂ​നി​യ​ർ ക്യാ​മ്പ​സ് ചി​യ​ർ​ലീ​ഡ​ർ​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ നൃ​ത്താ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ച​ട​ങ്ങ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    നാ​ല്,അ​ഞ്ച് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ 75 വ​ർ​ഷ​ത്തെ യാ​ത്ര​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു മൈ​താ​ന​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ലോ​ഗോ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​വും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ്ണ​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡ്, സ്കൗ​ട്ട്സ്, ഗൈ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ന​ട​ന്നു.

    ജെ.​സി. ബോ​സ്, ആ​ര്യ​ഭ​ട്ട, വി​ക്രം സാ​രാ​ഭാ​യ്, സി. ​വി. രാ​മ​ൻ ഹൗ​സു​ക​ൾ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ, ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ ആ​ര്യ​ഭ​ട്ട ഹൗ​സും സി.​വി രാ​മ​ൻ ഹൗ​സും ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം പ​ങ്കി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ജെ.​സി ബോ​സ് ഹൗ​സ് ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി.

    TAGS:indian schoolchampionshipBahrain NewsSports Festival
