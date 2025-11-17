Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്ത​ണം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്ത​ണം
    സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്‍റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി അ​ർ​ഥ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ടം​ന​ൽ​കാ​തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ച​ത് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ട്ടെ. എ​ല്ലാ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സു​താ​ര്യ​ത അ​താ​യ​ത് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​രെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യും വ്യ​ക്ത​ത​യും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം എ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം കൂ​ടേ​ണ്ട​ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. (മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന് ത​ക്ക​താ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്). എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തു​വ​രെ അ​ത് ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​ക​യും അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​രെ​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം വ​ര​വ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​വാ​നും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൽ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്.

    ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന, പു​തി​യ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പൊ​തു​യോ​ഗ​സ​മ​യ​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. അ​വ കൈ​യ​ടി​ച്ച് പാ​സാ​ക്കി പോ​കു​ന്ന രീ​തി വ​ള​രെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ തെ​റ്റാ​ണ്. അ​താ​യ​ത് പൊ​തു​യോ​ഗം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​റാ​കു​മ്പോ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പൊ​തു​യോ​ഗം വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തോ പാ​സാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​ക്കോ നി​യ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് എ​തി​രാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ത​ൽ​പ​ര​ക​ക്ഷി​ക​ളും ദു​ഷ്പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ഹാ​സ്യ​മാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫീ​സ് സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ശ​മ്പ​ള വ​ർ​ധ​ന​വു​ക​ളും ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി പാ​സാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബൈ​ലോ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റേ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ഡി​റ്റ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ്മെൻറ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ൽ യാ​തൊ​രു വ്യ​ക്ത​ത​യും ഇ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി പാ​സാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ സാ​ല​റി സ്കെ​യി​ൽ പ്ര​കാ​രം ആ​യി​രി​ക്ക​ണം പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​ത് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ത​ൽ പ്യൂ​ൺ വ​രെ നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ത​ന്നി​ഷ്ടം പോ​ലെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കി പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് ഫീ​സ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന തു​ക​ക്ക് വാ​റ്റ് അ​ധി​ക​മാ​യി ചു​മ​ത്തു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള വാ​റ്റ് ഫീ​സ് ഇ​ള​വു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലും വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി പാ​ർ​ല​മെൻറി​ൽ വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​തി​ച​ലി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​​ളോ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ളോ ആ​യി​രു​ന്നാ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​ട്ടും വൈ​കാ​തെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​നും സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്ക​ണം.

    സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ങ്കി​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം ആ​യി​രി​ക്ക​രു​ത്. അ​ത് നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി എ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു മെം​ബ​റെ പോ​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല.

    (ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക അ​ഭി​പ്രാ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണ്)

