    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ ഫെ​യ​ർ ജ​നു​വ​രി 15, 16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ ഫെ​യ​ർ ജ​നു​വ​രി 15, 16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ ഫെ​യ​റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി‍യ വാ​ർ​ത്ത​

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 75 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മി​ക​വു​റ്റ സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 15, 16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് മെ​ഗാ ഫെ​യ​ർ ന​ട​ക്കു​ക. 1950ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും, ഭാ​വി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​നു​വ​രി 15ന് ​പ്ര​ശ​സ്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദേ​വ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 16ന്, ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ രൂ​പാ​ലി ജ​ഗ്ഗ​യും അ​ഭി​ഷേ​ക് സോ​ണി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റും. സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ ഇ​വ​ന്റ്സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​വും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് 6 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ ന​ട​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​ൻ അ​വ​സ​രം മേ​ള പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യും. സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു ശ്രേ​ണി മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    മേ​ള​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം അ​തി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ, വി​നോ​ദ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജ​ന​പ്രി​യ പാ​ച​ക​രീ​തി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി നി​ര​വ​ധി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി എം ​ജി കാ​ർ ന​ൽ​കി സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സ് മേ​ള​യെ ഉ​ദാ​ര​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 18ന് ​രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ റാ​ഫി​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും. പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ​യും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു സ​മ​ർ​പ്പി​ത സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​ള​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ർ. ര​മേ​ശി​ന്റെ​യും പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​ൻ​സ് എ​സ്. ന​ട​രാ​ജ​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ള വ്യ​ക്ത​വും അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ​തു​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം അ​ടി​സ്ഥാ​നഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ ഫെ​യ​ർ ജ​നു​വ​രി 15, 16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ, സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലും മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടു ദീ​നാ​റാ​ണ് ഫെ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. 12,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 700 അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന മേ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കും.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ടി അം​ഗം ബോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അം​ഗം മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യ​സ് ഉ​ല്ല, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ്, പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ർ. ര​മേ​ശ്, സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ ഇ​വ​ന്റ്സ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സേ​തു​രാ​ജ് ക​ട​ക്ക​ൽ, പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​ൻ​സ് എ​സ്. ന​ട​രാ​ജ​ൻ, പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ മാ​ലിം, സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ. ​അ​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ ​എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

