    9 Jan 2026 2:39 PM IST
    9 Jan 2026 2:39 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ ജ​നു​വ​രി 15, 16ന്

    ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ കാ​ത്ത് ഒ​ട്ടേ​റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ഫെ​യ​ർ ജ​നു​വ​രി 15, 16ന്
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫെ​യ​റി​ൽ എം.​ജി കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ട്ടേ​റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു നി​ര​ത​ന്നെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ മേ​ള ജ​നു​വ​രി 15, 16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പു​ത്ത​ൻ എം‌.​ജി കാ​റാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം. ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ക്രൂ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ 600 ലി​റ്റ​ർ ഡ​ബ്ൾ ഡോ​ർ റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ർ, ഹോം ​തി​യ​റ്റ​ർ സി​സ്റ്റം, ഫ്ര​ണ്ട്-​ലോ​ഡ് വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, മൈ​ക്രോ​വേ​വ് ഓ​വ​ൻ, വാ​ക്വം ക്ലീ​ന​ർ, എ​യ​ർ ഫ്ര​യ​ർ, ബ്ലെ​ൻ​ഡ​ർ, പ്രീ​മി​യം ഫി​ലി​പ്‌​സ് വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മെ​ഗാ ഫെ​യ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ടി​ക്ക​റ്റി​ന് ര​ണ്ട് ദീ​നാ​റാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത മേ​ള പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി 15ന് ​പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​നും സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദേ​വ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ത്സ​മ​യ സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 16ന് ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക രൂ​പാ​ലി ജ​ഗ്ഗ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ഭി​ഷേ​ക് സോ​ണി​യും സം​ഘ​വും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കും.

    ജ​നു​വ​രി 18ന് ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് റാ​ഫി​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി മേ​ള വി​ജ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഏ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, മേ​ള​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ർ. ര​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ, പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​നും വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​റ​ഞ്ഞു.

