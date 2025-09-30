Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:17 PM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സംഗീതവിരുന്ന് വേറിട്ട അനുഭവമായി

    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സംഗീതവിരുന്ന് വേറിട്ട അനുഭവമായി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ

    ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ട്രാ​ൻ​സ്‌​സെ​ൻ​ഡ് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 'മി​സ്റ്റി​ക് മെ​ല​ഡീ​സ്' ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി, ത​മി​ഴ്, മ​ല​യാ​ളം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ബാ​ൻ​ഡ് കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് ത​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​നെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ വി​ജ​യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യാ​സ് ഉ​ല്ല, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, ജി. ​സ​തീ​ഷ്, പ്രി​യ ലാ​ജി, പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ളി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം 75 വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ മാ​ലിം (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), സു​ദി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ കെ (​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

