Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:28 AM IST

    സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 4,00,000 ദി​നാ​ർ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം ​ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 4,00,000 ദി​നാ​ർ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം ​ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ
    cancel

    മ​നാ​മ: സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​സാ ടൗ​ൺ, റി​ഫ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഏ​ക​ദേ​ശം 400,000 ദി​നാ​ർ ചെ​ല​വി​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലും ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളി​ലും ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ലും ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട്ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സി.​സി.​ടി.​വി നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഏ​ക​ദേ​ശം 12,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, സെ​യ്ൻ ബി​സി​ന​സ് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ഐ.​സി.​ടി)​യും എ​ക്സ്ട്രാ-​ലോ വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് (ഇ.​എ​ൽ.​വി) സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും ഉ​ട​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ സെ​യ്ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചീ​ഫ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ​ർ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ത​ദ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അം​ഗം മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്രി​യ ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ഇ​രു കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ​യും 350 ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട്ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച് പ​ഠ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കും. സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian schoolGulf NewsBahrain Newssmart classrooms
    News Summary - Indian school partners with Zain Bahrain for 4,00,000 dinar smart classroom project
    Similar News
    Next Story
    X