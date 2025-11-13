Begin typing your search above and press return to search.
    13 Nov 2025 11:34 AM IST
    13 Nov 2025 11:34 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഗ​ണി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഗ​ണി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഗ​ണി​ത​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ

    സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഗ​ണി​ത​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ല് മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര അ​ഭി​രു​ചി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന എം.​ടി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ൽ റോ​ഷ​ൻ ഹ​രി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഗ്യാ​ൻ ന​വീ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഐ​ഡ​ൻ അ​നി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ ധ്യാ​ൻ നി​ഷാ​ന്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, സ്റ്റീ​വ് എ​മി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​വും ഇ​വാ​ൻ ബേ​സി​ൽ ജി​തി​ൻ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ ജ​മീ​ഉ​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ർ​പി​ത് ജെ. ​പി​ള്ള ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഫാ​ബി​യോ അ​ൻ​സ​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ സാ​ൻ​വി ചൗ​ധ​രി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ദേ​വാ​ൻ​ഷി ദി​നേ​ശ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ആ​ര​വ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ, അ​ഭ​യ് അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ ആ​ദ്യ സ​മീ​ര​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. അ​വ്വാ​ബ് സു​ബൈ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും നൈ​തി​ക് ന​ന്ദ, അ​ദി​തി സ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി. നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ൽ സ്റ്റി​ൽ മോ​ഡ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡെ​ബോ​റ സാ​ഷ എ​ഡ്വി​ൻ, ഇ​ഷാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ സു​നി​ൽ, ജെ​ഫ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഷാ​സി​യ മെ​ഹ്നാ​സ്, പ്ര​ത്യു​ഷ ഡേ, ​സി​യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ ഇ​വാ​നി​യ റോ​സ് ബെ​ൻ​സ​ൺ, ആ​രോ​ഹി സി​യാ​ൻ, ഇ​ഷാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ പി ​എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ അ​ദ്വൈ​ത് ര​തീ​ഷ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ദി​ത്യ പ്ര​തീ​പ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും വൈ​ഗ ഹ​രി​ലാ​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ നി​ര​ഞ്ജ​ൻ സെ​ന്തി​ൽ കു​മാ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മി​ൻ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​വും ല​ക്ഷി​ഹ ശ്രീ​ര​വി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളിൽ ലെ​വ​ൽ എ​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​ന സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ജോ​യ​ൽ ഷൈ​ജു ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ശ​ശി​നി ജ്ഞാ​ന​ശേ​ഖ​ര​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സി​മ്പോ​സി​യം ലെ​വ​ൽ ബി​യി​ൽ അ​രീ​ന മൊ​ഹ​ന്തി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ത​ഹ്‌​രീം ഫാ​ത്തി​മ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​വ​ന്തി​ക അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ജി​ത്ത് ബി​നു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ർ ന​സീം, റി​ക്ക മേ​രി റോ​യ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മി​നാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം. ജോ​യ​ൽ റെ​ജി, ഹി​ഷാം അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഉ​മ ഈ​ശ്വ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മാ​ധ​വ് വ്യാ​സ്, രോ​ഹി​ൻ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, മെ​ർ​ലി​ൻ സാ​റ ബി​നോ​യ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീ​മി​നാ​ണ് ക്വി​സി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഹ​സീ​ന സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

