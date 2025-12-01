Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ജൂനിയർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:53 PM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ജൂനിയർ കാമ്പസിൽ കളർ സ് പ്ലാഷ് കെ‌.ജി സ്പോർട്ടിങ് ഗാല സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ജൂനിയർ കാമ്പസിൽ കളർ സ് പ്ലാഷ് കെ‌.ജി സ്പോർട്ടിങ് ഗാല സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ജൂ​നി​യ​ർ കാ​മ്പ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ള​ർ സ്പ്ലാ​ഷ് കെ‌.​ജി സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ഗാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ജൂ​നി​യ​ർ കാ​മ്പ​സി​ൽ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് ദി​ന​മാ​യ ക​ള​ർ സ് ​പ്ലാ​ഷ് ആ​റാം സീ​സ​ൺ നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 1,283 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 3,000ത്തി​ല​ധി​കം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും റി​ഫ​യി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​മ്പ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ഐ.​ടി അം​ഗ​മാ​യ ബോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, പ്രോ​ജ​ക്ട് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അം​ഗ​മാ​യ മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, അം​ഗം ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ കാ​മ്പ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്രി​യ ലാ​ജി, സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് മീ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡ് വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​ക​മ്പ​ടി സേ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചാ​രു​ത ന​ൽ​കി. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ഫെ​ക്റ്റു​ക​ൾ, ക്ല​ബു​ക​ൾ, ബു​ൾ​ബു​ളു​ക​ൾ, ബാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ യോ​ജി​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ർ​ച്ച്-​പാ​സ്റ്റ്, ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ൽ‌.​കെ.​ജി, യു.​കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ന്നാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച ഡ്രി​ൽ ഡി​സ്‌​പ്ലേ​യി​ലൂ​ടെ കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ താ​ള​ബോ​ധം, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം, ഒ​ത്തൊ​രു​മ എ​ന്നി​വ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണം, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​തി​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ക​ര​ഘോ​ഷം നേ​ടി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പ​ടു​ത്തി.

    ഹു​ല-​ഹൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ, സ്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ക​രാ​ട്ടെ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ കൃ​ത്യ​ത​യി​ലും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലും ഏ​വ​രെ​യും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്രി​ഫെ​ക്റ്റു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചി​യ​ർ​ലീ​ഡ​ർ​മാ​ർ ആ​വേ​ശം വാ​നോ​ള​മു​യ​ർ​ത്തി. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ കാ​യി​ക ദി​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsindian schoolgulf
    News Summary - Indian School Junior Campus organizes Color Splash KG Sporting Gala
    Similar News
    Next Story
    X