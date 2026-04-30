ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജൂനിയർ കാമ്പസ് ഭൗമദിനം ആഘോഷിച്ചു
മനാമ: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജൂനിയർ കാമ്പസ് കെ.ജിയും പ്രൈമറി വിഭാഗവും സംയുക്തമായി പരിസ്ഥിതി അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭൗമദിനം ആഘോഷിച്ചു. ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രകൃതിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു.
വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ സംവേദനാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ വിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ഓൺലൈൻ സെഷനുകളിൽ അഭിമാനത്തോടെ അവരുടെ പുരോഗതി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സസ്യവളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രായോഗിക പഠനാനുഭവം വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യത്തെ വിലമതിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, "ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കൂ", "മരങ്ങൾ നടുക" തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വർണ്ണാഭമായ പോസ്റ്ററുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കി. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ വറുഗീസ്, സെക്രട്ടറി വി. രാജപാണ്ഡ്യൻ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ജൂനിയർ വിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ പമേല സേവ്യർ, ജൂനിയർ വിംഗ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിയ ലാജി എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവേശകരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു.
