Madhyamam
    Bahrain
    15 Dec 2025 10:55 AM IST
    15 Dec 2025 10:55 AM IST

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9 മ​ണി​ക്ക് റി​ഫ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ക്കും. 54-ാമ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 3,500 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക റി​ഫ കാ​മ്പ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ തീ​ർ​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഈ ​രാ​ജ്യം ന​ൽ​കി​യ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​നും ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ദൃ​ശ്യ​പ​ര​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന മ​നു​ഷ്യ പ​താ​ക രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, ഒ​രു ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം, ഒ​രേ​സ​മ​യം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യെ വ​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഒ​രേ സ​മ​യം മൂ​ന്ന് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഒ​രേ ദി​വ​സം മൂ​ന്ന് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം, പൗ​ര അ​വ​ബോ​ധം, ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ഐ‌.​എ​സ്‌.​ബി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

