Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:21 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഫെ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഫെ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഫെ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഐ.​എ​സ്.​ബി പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി വ​ർ​ഷ സാം​സ്കാ​രി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 15,16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ റി​സ്‌​വാ​ൻ താ​രി​ഖ് ടി​ക്ക​റ്റ് കൈ​മാ​റി. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ർ. ര​മേ​ശ് ടി​ക്ക​റ്റ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സേ​തു​രാ​ജ് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, സ്‌​കൂ​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, മ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ണ്ടു ദി​നാ​റാ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 15ന് ​സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദേ​വ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. 16ന് ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക രൂ​പാ​ലി ജ​ഗ്ഗ, അ​ഭി​ഷേ​ക് സോ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റ് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു ശ്രേ​ണി മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. മേ​ള​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം അ​തി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ, വി​നോ​ദ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജ​ന​പ്രി​യ പാ​ച​ക​രീ​തി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കും. റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം എം ​ജി കാ​ർ ആ​ണ്.

    ജ​നു​വ​രി 18ന് ​രാ​വി​ലെ 11ന് ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ റാ​ഫി​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ട് കാ​മ്പ​സി​ലെ​യും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ​യും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്‌.​ബി സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​നം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

