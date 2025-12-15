Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമൂന്ന് ലോക...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:45 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:45 PM IST

    മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡുകളോടെ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി

    text_fields
    bookmark_border
    മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡുകളോടെ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈൻ ജൂനിയർ വിംഗ് റിഫ കാമ്പസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റെക്കോഡ് പതാക രൂപീകരണം  

    മനാമ: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈൻ (ഐ.എസ്.ബി) ജൂനിയർ വിംഗ് റിഫ കാമ്പസ് ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്‌സിൽ (ജി.ബി.ഡബ്ല്യു.ആർ) ഇടം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിമാനവും ദേശസ്നേഹവും വിളിച്ചോതി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ബഹ്റൈൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷ വേളയിലാണ് ഐ.എസ്.ബി ജൂനിയർ വിംഗ് ട്രപ്പിൾ റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒരു ദേശീയ പതാകയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ ചിത്രീകരണം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഒരേസമയം ദേശീയ പതാകയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ഒരു ആലാപനം നടത്തുക എന്നീ റെക്കോഡുകളാണ് സ്കൂൾ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയത്.

    സ്കൂൾ അധികതർ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു

    പ്രൈമറി, കിന്റർഗാർട്ടൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം 3,700 വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹ്റൈൻ ദേശീയ പതാകയുടെ മനുഷ്യ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇത് ഐക്യം, ദേശീയ അഭിമാനം, രാജ്യത്തോടുള്ള ആദരവ് എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും സ്കൂളിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്തു. ആഷാത്-അൽ ബഹ്‌റൈൻ, വി ലവ് ബഹ്‌റൈൻ, ഹമാര ബഹ്‌റൈൻ മഹാൻ എന്നിവയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. സ്‌കൂൾ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ വറുഗീസ്, സെക്രട്ടറി വി. രാജപാണ്ഡ്യൻ, വൈസ് ചെയർമാനും സ്‌പോർട്‌സ് അംഗവുമായ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, അക്കാദമിക്‌സ് അംഗം രഞ്ജിനി മോഹൻ, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഐടി അംഗം ബോണി ജോസഫ്, പ്രോജക്ട് ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് അംഗം മിഥുൻ മോഹൻ, ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അംഗം മുഹമ്മദ് നയാസ് ഉല്ല, പ്രിൻസിപ്പൽ വി.ആർ. പളനിസ്വാമി, ജൂനിയർ വിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ പമേല സേവ്യർ, സീനിയർ സ്‌കൂൾ ആൻഡ് അക്കാദമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജി. സതീഷ്, ജൂനിയർ വിംഗ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിയ ലാജി എന്നിവർക്കൊപ്പം മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    പ്രിൻസിപ്പൽ പമേല സേവ്യർ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി. തുടർന്ന് ദേശീയ ദിന സന്ദേശം അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ വർഗീസ് നൽകി. സെക്രട്ടറി വി. രാജപാണ്ഡ്യൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജസ്വലതയും പ്രൗഢിയും പകർന്ന് സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങളും നൃത്തവും അരങ്ങേറി. രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ദിനത്തിന് അനുയോജ്യമായ വർണ്ണാഭമായോടെ സ്കൂൾ കാമ്പസ് മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഹെഡ് ബോയ് ഫാബിയോൺ ഫ്രാങ്കോ ഫ്രാൻസിസും ഹെഡ് ഗേൾ ലക്ഷിത രോഹിതും സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ജി.ബി.ഡബ്ല്യു.ആറിന്റെ ഏഷ്യാ ഹെഡ് ഡോ. മനീഷ് കുമാർ വിഷ്‌ണോയി ലോക റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് പരിപാടി അവസാനിച്ചത്.

    നേരത്തെ ദേശീയ പതാക രൂപീകരണത്തോടെയും തുടർന്ന് പതാക ഉയർത്തലോടെയും ദേശീയ ഗാനാലാപനത്തോടെയും പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്തിന് അനുഗ്രഹം ചൊല്ലി വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വാക്യങ്ങൾ ചൊല്ലി. തുടർന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ബലൂണുകൾ പറത്തി. സ്‌കൂൾ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി വി. രാജപാണ്ഡ്യൻ, ഇ.സി അംഗങ്ങൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ വി.ആർ. പളനിസ്വാമി, ജൂനിയർ വിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ പമേല സേവ്യർ, സീനിയർ സ്കൂൾ ആൻഡ് അക്കാദമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജി. സതീഷ് എന്നിവർ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അവരുടെ സമർപ്പണത്തെയും സാംസ്കാരിക ഇടപെടലിനെയും അഭിനന്ദിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതലേ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ദേശീയ അഭിമാനം, ഐക്യം, ആദരവ് എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ അർത്ഥവത്താക്കുന്നതുമായിരുന്നു പരിപാടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsindian schoolgulf
    News Summary - Indian school enters Golden Book of Records with three world records
    Similar News
    Next Story
    X